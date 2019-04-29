Учёные выяснили, что женщины и мужчины храпят с одинаковой интенсивностью

Учёные рассказали: «Многие женщины не отдают себе отчёт в том, что издают звуки во сне. Некоторые из них знают об этом, но считают, что храпят гораздо тише мужчин. Для участия в исследовании мы позвали именно таких женщин, чтобы дать понять важность вопроса».





Результаты эксперимента показали, что 40% участниц даже не подозревали, что храп такой же интенсивный, как и у мужчин. Также авторы исследования отметили, что необходимо проводить изучение и других признаков остановки дыхания во сне, т. к. женщины редко признают у себя данную проблему. Оставлять её нерешённой нельзя, поскольку она может привести к развитию опасных состояний и заболеваний сердечно-сосудистой системы.