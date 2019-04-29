Учёные из Новосибирска разработали наноматериал с антибактериальными свойствами





Учёные из Института цитологии и генетики изучили новый наноматериал, разработанный их коллегами из Института неорганической химии им. И.В.Николаева. Выяснилось, он обладает уникальными антибактериальными свойствами. Установить данный факт позволил эксперимент, в ходе которого научные работники поместили на поверхности материала бактериальную суспензию. После часа размещения микроорганизмов на поверхности материала исследователи оценили, сколько бактерий выжили. В течение непродолжительного периода погибла половина всех организмов, и это доказывает высокие показатели новой разработки. Специалисты отметили, при контакте микробов с вертикально ориентированными наночастицами нитрида бора они гибнут, поскольку их организмы буквально разрезает, из-за чего повреждается клеточная мембрана.Учёные смогли добиться такого результата, подвергнув наноматериал воздействию пониженных температур, отчего тот приобрёл новые свойства. Отмечается, уже рассматривается практическое применение новинки. В первую очередь речь идёт о медицине. Из нового материала планируют делать антибактериальное покрытие для хирургических инструментов.