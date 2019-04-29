Эксперты подсказали, как преодолеть зависимость от телефона и компьютера
В современном мире высоких технологий люди все больше поддерживают связь друг с другом виртуально, посредством гаджетов общаясь, узнавая новости, заказывая еду. Эксперты по просьбе интернет-пользователей дали несколько советов, как преодолеть зависимость от телефонов и компьютеров.
По мнению специалистов, для людей, не способных самостоятельно оторваться от экранов гаджетов, подойдет приложение Digital Wellbeing от Google, отслеживающее время включенного экрана. Однако данная программа работает лишь на фирменных смартфонах компании Pixel.
Корпорация Apple предлагает в последней модификации iOS собственное приложение Screen Time. Здесь имеется функция «Время экрана», показывающая, сколько пользователь просидел за своим iPhone или iPad. Купертиновцы предусмотрели в программе возможность добровольного ограничения, действующую для разных категорий, например, развлечений и «путешествий» по социальным сетям.
Полезной в избавлении от телефонной и компьютерной зависимости являются функции «родительского контроля» для Windows (Time Boss) и MacOS (SelfControl, Focus, Clockify). Ограничить время пользования гаджетами, объясняют эксперты, можно через учетную запись в Сети. Эти программы позволяют полностью блокировать приложения и веб-сайты по требованию пользователя.
По мнению специалистов, для людей, не способных самостоятельно оторваться от экранов гаджетов, подойдет приложение Digital Wellbeing от Google, отслеживающее время включенного экрана. Однако данная программа работает лишь на фирменных смартфонах компании Pixel.
Корпорация Apple предлагает в последней модификации iOS собственное приложение Screen Time. Здесь имеется функция «Время экрана», показывающая, сколько пользователь просидел за своим iPhone или iPad. Купертиновцы предусмотрели в программе возможность добровольного ограничения, действующую для разных категорий, например, развлечений и «путешествий» по социальным сетям.
Полезной в избавлении от телефонной и компьютерной зависимости являются функции «родительского контроля» для Windows (Time Boss) и MacOS (SelfControl, Focus, Clockify). Ограничить время пользования гаджетами, объясняют эксперты, можно через учетную запись в Сети. Эти программы позволяют полностью блокировать приложения и веб-сайты по требованию пользователя.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:36