Эксперты назвали наиболее недолговечные авто





Специалисты считают наиболее подверженным поломкам китайский Lifan X50, уязвимым местом которого является электроника. Механические детали интерьера и механизмы дверей тоже часто ломаются. На второй строчке находится Chevrolet Niva, где основные нарекания сводятся к салону. Владельцы данного авто уже в первый год ощущают дискомфорт при вождении. Тройку наиболее шатких авто замыкает Renault Duster, отличающийся плохой сборкой и низким качеством материалов.На четвертую строчку эксперты поставили модель Chevrolet Cruze, испытывающую проблемы с трансмиссией и системой охлаждения. Проблемы также есть у французского авто Citroen C4, уязвимости которого имеются в области коробки передач, подвески и электроники.