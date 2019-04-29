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Эксперты назвали наиболее недолговечные авто

Автоэксперты презентовали список наиболее недолговечных автомобилей на российском рынке. Зачастую владельцы данных машин сталкиваются с проблемами уже в первых год эксплуатации.
Эксперты назвали наиболее недолговечные авто

Специалисты считают наиболее подверженным поломкам китайский Lifan X50, уязвимым местом которого является электроника. Механические детали интерьера и механизмы дверей тоже часто ломаются. На второй строчке находится Chevrolet Niva, где основные нарекания сводятся к салону. Владельцы данного авто уже в первый год ощущают дискомфорт при вождении. Тройку наиболее шатких авто замыкает Renault Duster, отличающийся плохой сборкой и низким качеством материалов.

На четвертую строчку эксперты поставили модель Chevrolet Cruze, испытывающую проблемы с трансмиссией и системой охлаждения. Проблемы также есть у французского авто Citroen C4, уязвимости которого имеются в области коробки передач, подвески и электроники.



 
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Авто
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 05:10

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