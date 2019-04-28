NASA готовится провести пятидневную репетицию конца света





Сотрудники NASA готовят особенный эксперимент, в рамках которого представят последствия падения на Землю большого астероида. Агентство запустит пятидневную репетицию конца света совместно с партнерами. В результате NASA оценит реакцию международных организаций и своевременность спасательных операций. Главный специалист агентства по обороне планеты Линдли Джонсон отметил, что во время учений специальные подразделения поймут, как следует реагировать.Также планируется найти эффективную связь между организациями и правительством. Ученые напоминают, что падение астероида грозит человечеству в реальной жизни.