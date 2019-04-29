Несколько стаканов сока в день повышают риск проблем с сердцем в 2 раза





Об этом заявили ученые из Университета Эмори, закончившие масштабное исследование, включающее более 18 тысяч человек. Все эти люди в течении продолжительного отрезка времени ежедневно употребляли по 3 стакана сока, в частности яблочного и апельсинового. За их состоянием следили специалисты, отмечающие влияние подобного рациона на сердце и всю сердечно-сосудистую систему.Результаты оказались необычными, так как всего 3 стакана сока в день оказывали на здоровье человека серьезное негативное воздействие. Это приводило к повышению риска развития проблем с сердцем в 2 раза. Ученые отмечают, подобное влияние можно сравнить с регулярным употребление сладких газированных напитков, так как принцип их негативного воздействия на сердечно-сосудистую систему очень похож.Из яблочного и апельсинового сока в организм человека попадает большое количество сахара, данное вещество практически мгновенно оказывается в крови, после чего быстро разносится по всему организму. Регулярное повторение подобной ситуации создает проблемы для всей сердечно-сосудистой системы, а потом приводит к ее хроническим заболеваниям. Ученые рекомендуют людям снизить объемы употребления соков к минимуму и есть фрукты без обработки.