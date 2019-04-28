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В КНР создали копию российского истребителя Су-35

В КНР создали копию российского истребителя Су-35. Модель уже задействована в испытательных мероприятиях.
В КНР создали копию российского истребителя Су-35

Самолет Shenyang J-11D почти в полной мере повторяет своего собрата из РФ, но с единственным отличием. Китайские инженеры изменили облик носового обтекателя. Несмотря на этот фактор, истребитель из Китая и Су-35 практически идентичны. Недавнее тестирование продемонстрировало дальнейший успех разработки, а азиатская сторона уверена, что их проект окажется ни чем не хуже российской модификации.

Прокомментировали создание самолета эксперты из РФ. По их словам, Китай начал заниматься сборкой Shenyang J-11D после приобретения истребителей соседнего государства. Те же специалисты считают, что Москва уже оценила риски повышения боеспособности КНР, но держит ситуацию под контролем.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:26

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