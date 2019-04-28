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Во Львове в 90-х собрали уникальный ЛАЗ-3210 как замена РАФам

В 90-х на Украине мог бы появиться эксклюзивный ЛАЗ-3210, сконструированный во Львове. Машина позиционировалась как замена РАФам.
Во Львове в 90-х собрали уникальный ЛАЗ-3210 как замена РАФам

Собирали данный транспорт на Львовском автобусном заводе. Прототип новинки впервые публика увидела на форуме «Украинский автобус-94». Одной из особенностей пассажирского микроавтобуса являлся стеклопластиковый корпус, а в салоне могли свободно поместиться девять человек. Длина микроавтобуса составляла 4,5 метра, и он был на полметра короче РАФа.

Под капотом автомобиля находился польский мотор Andoria на 2,4 литра с силовой установкой в 70 лошадиных сил. Механическая трансмиссия тоже «была родом» из Польши. Передние фары конструкторы для своего проекта позаимствовали из ЗАЗа-1102, а пружинную подвеску и систему рулевого управления от ГАЗа-24.

Уникальный ЛАЗ-3210 так и вошел в серийную сборку, тем более вскоре на рынке появилась ГАЗель. В случае успешного производство ценник микроавтобуса составлял бы на то время 7500 долларов.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:01

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