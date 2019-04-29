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Сломавший ногу Дима Билан устроил танцы без трости на концерте в Риге

Сломавший ногу певец Дима Билан удивил поклонников танцами без трости на концерте в Риге. Видеозапись с выступления появилась на странице артиста в сети Instagram.
Сломавший ногу Дима Билан устроил танцы без трости на концерте в Риге

Артист показал “отрыв” под песню “Молния”, который произошел на концерте в Риге. Дима Билан поблагодарил своих поклонников, которые пришли на мероприятие. После перелома артист был вынужден везде передвигаться с тростью, что плохо сочетается с зажигательными танцами. Некоторые подписчики в сети Instagram подозревают звезду в притворстве, о чем сообщили в комментариях. Однако нашлись и те, кто поблагодарили Диму Билана за активные танцы и особенную атмосферу на сцене.

В феврале Дима Билан сообщал о том, что выступил в Петербурге со сломанной ногой. Он поскользнулся на льду еще в середине февраля и врачи диагностировали двойной перелом. Несмотря на это певец не стал переносить концерт, а срочную операцию сделал уже после выступления.



 
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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 06:11

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