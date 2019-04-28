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В США из Нидерландов вернут украденную 400-летнюю Библию

ФБР обнаружило в Нидерландах украденную 400-летнюю Библию и начало процесс ее возвращения в США. Изначально данный экземпляр священного писания принадлежал библиотеке Карнеги, но в 2017 году была зафиксирована его пропажа.
В США из Нидерландов вернут украденную 400-летнюю Библию

Украденную 400-летнюю Библию обнаружил Джереми Бэнгс, возглавляющий Музей американских пилигримов в Лейдене, Нидерланды. Изначально о пропаже этого экземпляра священного писания сотрудникам библиотеке Карнеги, которой данное издание принадлежит, узнали в 2017 году, а общественности сообщили годом позже. Именно публичная огласка помогла найти Библию, выпущенную еще в 1615 году.

Джереми Бэнгс прочитал в новостях о краже этого издания священной книги и очень удивился, ведь он приобрел ее еще в 2015 году всего за 1,2 тысячи долларов и с тех пор она находится в фонде Музея американских пилигримов в Лейдене. Житель Нидерландов сразу связался с сотрудниками ФБР и рассказал им об этой странной ситуации. С тех пор обе стороны начали готовить документы для возвращения 400-летней Библии назад в США.

Напомним, кроме данного священного писания из библиотеке Карнеги было украдено 320 книг. Их общая стоимость оценивается в более чем 8 млн долларов. Самым дорогим из похищенных изданий является работа Исаака Ньютона, в ней он описал свои взгляды на основные принципы математики. Ее оценивают в сумму более 1 млн долларов. Местонахождение этой книги до сих пор не установлено.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:53

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