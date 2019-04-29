Елена Летучая рассказала об отце церковнослужителе

В честь дня Воскресения Христова Елена Летучая опубликовала в соцсети пост, в котором поздравила фолловеров с праздником от лица своего отца Александра. «Мой папа поздравляет всех со светлым праздником Пасхи. Папа пономарь», - сообщила телезвезда. Летучая ранее говорила о безмерной благодарности родителям, которые живут вместе более 40 лет. Также знаменитость надеется, что создаст такую же семью, как ее отец и мать.Стоит отметить, что до этого Летучая опубликовала снимок у храма, на котором запечатлена в длинном платье-рубашке, а также корзиной со свечами. Поклонники оставили множество комментариев под обеими публикациями, выражая удивление от профессии отца их кумира.