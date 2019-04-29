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Елена Летучая рассказала об отце церковнослужителе

Известная телеведущая Елена Летучая в день празднования Пасхи рассказала о профессии отца, чем удивила многочисленных поклонников. Оказалось, что родитель знаменитости церковнослужитель.
Елена Летучая рассказала об отце церковнослужителе

В честь дня Воскресения Христова Елена Летучая опубликовала в соцсети пост, в котором поздравила фолловеров с праздником от лица своего отца Александра. «Мой папа поздравляет всех со светлым праздником Пасхи. Папа пономарь», - сообщила телезвезда. Летучая ранее говорила о безмерной благодарности родителям, которые живут вместе более 40 лет. Также знаменитость надеется, что создаст такую же семью, как ее отец и мать.

Стоит отметить, что до этого Летучая опубликовала снимок у храма, на котором запечатлена в длинном платье-рубашке, а также корзиной со свечами. Поклонники оставили множество комментариев под обеими публикациями, выражая удивление от профессии отца их кумира.



 
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Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 04:09

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