Алла Пугачева на юбилее угощала гостей медвежатиной и оливье с крабом





Отмечала Примадонна торжество в ресторане на Рублевке, а приехали поздравить ее как коллеги и близкие, так и политические деятели в лице Дмитрия Медведева и Валентины Матвиенко. Певица угощала своих гостей дорогими блюдами, среди которых можно было увидеть оленью вырезку с запеченными овощами, медвежатину с картофельным пюре и лесной клюквой и салат оливье с камчатским крабом.В числе приглашенных был и журналист Артур Гаспарян. Во время застолья он волновался, что почти половина блюд так и осталась нетронутой, потому как угощений оказалось чересчур много. При этом оценить кухню смогли не все гости. Например, Владимир Винокур воздержался от пищи, так как, по собственному признанию, ныне пытается похудеть. По приблизительным подсчетам, Алла Пугачева могла потратить на стол больше миллиона рублей.