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Медики назвали минусы употребления газированных лимонадов

Употребление газированного лимонада может спровоцировать появление всевозможных заболеваний, включая цирроз печени, гастрит и другие. О негативных качествах такого продукта рассказали в Центре медицинский профилактики Пензы.
Медики назвали минусы употребления газированных лимонадов

Летом многие активно пьют газировку, надеясь утолить жажду, но в действительности она не способна сделать этого. Сладкие напитки содержат большое количество глюкозы, а их регулярное потребление провоцирует сахарный диабет второго типа. Постоянно высокий уровень сахара приводит к тому, что организм перестает нормально реагировать на стресс, также он отрицательно воздействует на нервную систему, ускоряет старение клеток и развивает атеросклероз.

В газированные лимонады производители часто добавляют лимонную кислоту, которая растворяет эмаль и вызывает гастрит. Другой элемент бензоат натрия повреждает ДНК с дальнейшим возникновением болезни Паркинсона и цирроза печени.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:00

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