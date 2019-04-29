Медики назвали минусы употребления газированных лимонадов





Летом многие активно пьют газировку, надеясь утолить жажду, но в действительности она не способна сделать этого. Сладкие напитки содержат большое количество глюкозы, а их регулярное потребление провоцирует сахарный диабет второго типа. Постоянно высокий уровень сахара приводит к тому, что организм перестает нормально реагировать на стресс, также он отрицательно воздействует на нервную систему, ускоряет старение клеток и развивает атеросклероз.В газированные лимонады производители часто добавляют лимонную кислоту, которая растворяет эмаль и вызывает гастрит. Другой элемент бензоат натрия повреждает ДНК с дальнейшим возникновением болезни Паркинсона и цирроза печени.