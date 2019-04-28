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Гуф снял на видео пожар соседней дачи

В Интернете появился ролик, снятый рэпером Гуфом, где запечатлен пожар на даче у его соседей. Пострадал также и загородный дом артиста.
Гуф снял на видео пожар соседней дачи

Вначале СМИ сообщили, что возгорание произошло в резиденции Гуфа. Позже его представители сообщили, что ЧП действительно возникло в деревне Апрелевке, но на участке соседей музыканта. Их дом сгорел в полной мере, а у дачи знаменитости пострадала только крыша. В результате пожара никто не пострадал, сам Гуф жив и чувствует себя нормально.

Ликвидацией воспламенения сотрудники МЧС занимались почти шесть часов. На место инцидента выезжали эксперты и дознаватели, которые определяли причины происшествия.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:16

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