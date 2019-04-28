Nubia анонсировал новый игровой смартфон Red Magic 3 с вентилятором
Бренд Nubia анонсировал новый игровой смартфон Red Magic 3, который оснащен специальной системой охлаждения с вентилятором. Начало продаж намечено на 3 мая этого года.
Модель оборудована Amoled-дисплеем диагональю 6,65 дюймов, который имеет частоту 90Гц и способен обеспечить максимальное качество картинки для любой игры. Аккумулятор объём 5000 мАч позволит долгое время наслаждаться игрой на гаджете без подзарядки. Телефон оснащается до 12 гигабайтами оперативной и до 256 гигабайтами флэш-памяти. В случае необходимости можно установить дополнительную карту памяти. Основная камера имеет разрешение в 48 мегапикселей, а фронтальная в 16 мегапикселей. Высокую производительность обеспечивает процессор Snapdragon 855 в паре с операционной системой Android 9.0.
Стоимость устройства будет колебаться в зависимости от комплектации от 475 до 640 долларов.
Модель оборудована Amoled-дисплеем диагональю 6,65 дюймов, который имеет частоту 90Гц и способен обеспечить максимальное качество картинки для любой игры. Аккумулятор объём 5000 мАч позволит долгое время наслаждаться игрой на гаджете без подзарядки. Телефон оснащается до 12 гигабайтами оперативной и до 256 гигабайтами флэш-памяти. В случае необходимости можно установить дополнительную карту памяти. Основная камера имеет разрешение в 48 мегапикселей, а фронтальная в 16 мегапикселей. Высокую производительность обеспечивает процессор Snapdragon 855 в паре с операционной системой Android 9.0.
Стоимость устройства будет колебаться в зависимости от комплектации от 475 до 640 долларов.
Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 17:32