Назарбаев и Джеки Чан обсудили совместные кинопроекты



Елбасы встретился с известным китайским актером Джеки Чаном pic.twitter.com/gyOdSjyENH — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) 28 апреля 2019 г.

О встрече Нурсултана Назарбаева и Джеки Чана стало известно из официальной страницы в Twitter Айдоса Укибая, являющегося пресс-секретарем первого главы Казахстана. Известный актер и бывший президент государства были рады возможности пообщаться друг с другом, так как у них накопилось множество вопросов для обсуждения. Свою речь Назарбаев начал с искреннего восхищения творчеством Джеки Чана и отметил, что его знают во всех уголках мира, а фильмы с участием актера уже давно стали настоящей классикой мирового кинематографа.Первый президент Казахстана и китайский артист обсудили потенциальные совместные кинопроекты и рассмотрели варианты их реализации. Джеки Чан показал собеседнику некоторые рабочие наброски возможных картин. Такой профессиональный подход поразил Нурсултана Назарбаева.Благодаря опубликованному снимку стало известно, что на встрече также присутствовали Шахрат Нурышев, являющийся послом Казахстана в Поднебесной, и Асет Исекешев, занимающий пост исполнительного директора фонда первого президента – лидера нации. Чуть позже к общению присоединились некоторые члены легендарной команды Джеки Чана, прошедшие с актером не один фильм.