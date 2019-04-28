Эксперты назвали лучшие продукты для предотвращения дефицита витамина B12
Эксперты назвали симптомы дефицит витамина B12 и пять лучших продуктов, которые помогут предотвратить развитие последствий. Регулярные головные боли, усталость и потеря аппетита говорят о сбое в организме.
Даже с небольшими изменениями в рационе человек может улучшить свое состояние при дефиците витамина В12. Данный микроэлемент используется организмом для поддержания здоровья нервной системы, производства красных кровяных клеток и ДНК. Согласно данным Национального института здравоохранения США, витамин B12 содержится в ряде продуктов животного происхождения. Лучшим источником витамина В12 являются вареные моллюски, обеспечивающие 84 мкг витамина на каждые три унции продукта.
Витамин В12 содержится в рыбе, мясе, птице, яйцах и молочных продуктах. Обогащенные хлопья для завтрака являются легкодоступным источником микроэлемента с высокой биодоступностью для вегетарианцев. Некоторые пищевые дрожжи и печень также содержат витамин B12. Без достаточного количества микроэлемента в рационе возникает бледно-желтый оттенок кожи, воспаляется язык и наблюдаются язвы во рту. Другие предупреждающие признаки включают раздражительность, головные боли, усталость и потерю аппетита.
Даже с небольшими изменениями в рационе человек может улучшить свое состояние при дефиците витамина В12. Данный микроэлемент используется организмом для поддержания здоровья нервной системы, производства красных кровяных клеток и ДНК. Согласно данным Национального института здравоохранения США, витамин B12 содержится в ряде продуктов животного происхождения. Лучшим источником витамина В12 являются вареные моллюски, обеспечивающие 84 мкг витамина на каждые три унции продукта.
Витамин В12 содержится в рыбе, мясе, птице, яйцах и молочных продуктах. Обогащенные хлопья для завтрака являются легкодоступным источником микроэлемента с высокой биодоступностью для вегетарианцев. Некоторые пищевые дрожжи и печень также содержат витамин B12. Без достаточного количества микроэлемента в рационе возникает бледно-желтый оттенок кожи, воспаляется язык и наблюдаются язвы во рту. Другие предупреждающие признаки включают раздражительность, головные боли, усталость и потерю аппетита.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:38