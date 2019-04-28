Samsung Galaxy Note 10 Pro получит мощный аккумулятор и 5G
Будущий смартфон Samsung Galaxy Note 10 будет иметь две версии: обычную и Pro. Последняя должна получить черты Galaxy S10+ и Galaxy S10 5G, а также ее оснастят мощным аккумулятором на 4500 мАч.
В Сети появилась информация относительно будущих смартфонов Samsung линейки Galaxy Note 10. Покупателям как обычно предложат две версии устройства: обычную и Pro. Первая из них получит каталожный номер модели - SM-N970, а вторая - SM-N975. Оба устройства будут поддерживать технологию беспроводных сетей нового поколения 5G.
Аккумулятор Galaxy Note 10 Pro уже прошел сертификацию в Китае, поэтому информация о нем попала в Сеть. На слитом снимке голландским экспертам удалось разглядеть объем батареи: ее номинальная емкость составляет 4370 мАч, а типичная – 4500. Специалисты отмечают, такие показатели аккумулятора обусловлены использованием в данном смартфоне технологии 5G, ведь она требует от устройства дополнительной энергии.
Объем батареи Samsung Galaxy Note 10 Pro будет выше чем у Galaxy Note 9 и Galaxy S10+. Со смартфоном Galaxy S10 5G старшая версия получит паритет. Емкость аккумулятора обычного Galaxy Note 10 неизвестна, но эксперты предполагают, что она может быть такой же, как и у более старшей версии. Также они предположили, что Samsung Galaxy Note 10 Pro будет гибридом разных характеристик Galaxy S10+ и Galaxy S10 5G, но с технологией использования стилуса.
В Сети появилась информация относительно будущих смартфонов Samsung линейки Galaxy Note 10. Покупателям как обычно предложат две версии устройства: обычную и Pro. Первая из них получит каталожный номер модели - SM-N970, а вторая - SM-N975. Оба устройства будут поддерживать технологию беспроводных сетей нового поколения 5G.
Аккумулятор Galaxy Note 10 Pro уже прошел сертификацию в Китае, поэтому информация о нем попала в Сеть. На слитом снимке голландским экспертам удалось разглядеть объем батареи: ее номинальная емкость составляет 4370 мАч, а типичная – 4500. Специалисты отмечают, такие показатели аккумулятора обусловлены использованием в данном смартфоне технологии 5G, ведь она требует от устройства дополнительной энергии.
Объем батареи Samsung Galaxy Note 10 Pro будет выше чем у Galaxy Note 9 и Galaxy S10+. Со смартфоном Galaxy S10 5G старшая версия получит паритет. Емкость аккумулятора обычного Galaxy Note 10 неизвестна, но эксперты предполагают, что она может быть такой же, как и у более старшей версии. Также они предположили, что Samsung Galaxy Note 10 Pro будет гибридом разных характеристик Galaxy S10+ и Galaxy S10 5G, но с технологией использования стилуса.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:08