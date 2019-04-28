Опубликован рендер электрокара Ford Mustang
Компания Ford активно трудится над созданием нового паркетника Mustang. В Сети уже появился рендер очередного автомобиля американского производителя.
Предполагается, что кроссовер будет смотреться довольно харизматично и дизайнеры составили личное видение по этому поводу. В результате их работы появился снимок, где Ford Mustang получил от оригинала брутальную радиаторную решетку в форме трапеции и узкую оптику с большим рельефным капотом. Также стоит отметить у пятидверного паркетника защитный обвес из пластика по периметру кузова и впечатляющую базу колес. Помимо того у культового маслкара новинка переняла оптическую составляющую и затемненную вставку.
Официальная презентация Ford Mustang состоится в 2020 году, но на сегодня можно сказать, что машина будет функционировать на электрической силовой установке, благодаря которой станет преодолевать почти шесть сотен километров без подзарядки. Автофирма не просто решила обновить данную версию. Причиной этому является большая популярность среди населения США кроссоверов и паркетников, поэтому компания решила вернуться к своей легендарной модели.
Предполагается, что кроссовер будет смотреться довольно харизматично и дизайнеры составили личное видение по этому поводу. В результате их работы появился снимок, где Ford Mustang получил от оригинала брутальную радиаторную решетку в форме трапеции и узкую оптику с большим рельефным капотом. Также стоит отметить у пятидверного паркетника защитный обвес из пластика по периметру кузова и впечатляющую базу колес. Помимо того у культового маслкара новинка переняла оптическую составляющую и затемненную вставку.
Официальная презентация Ford Mustang состоится в 2020 году, но на сегодня можно сказать, что машина будет функционировать на электрической силовой установке, благодаря которой станет преодолевать почти шесть сотен километров без подзарядки. Автофирма не просто решила обновить данную версию. Причиной этому является большая популярность среди населения США кроссоверов и паркетников, поэтому компания решила вернуться к своей легендарной модели.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:53