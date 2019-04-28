Николай Басков опубликовал в Сети снимок с мамиными куличами

На фотографии изображен стол, на котором стоит ваза с котиками, тарелка с пасхальными яйцами и два кулича. Как сообщил певец, фото он сделал у своих родителей дома, а выпечку приготовила его мать. Басков говорит, что его мама очень вкусно печет, и он рад отметить праздник в кругу семьи. Подписчики артиста похвалили его родителей и поздравили артиста с праздником, желая ему всего наилучшего.