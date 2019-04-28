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Николай Басков опубликовал в Сети снимок с мамиными куличами

Известный певец Николай Басков опубликовал в своем аккаунте Instagram фотографии, на которых изображены куличи. Как говорит эстрадный артист, их испекла его мама.
Николай Басков опубликовал в Сети снимок с мамиными куличами

На фотографии изображен стол, на котором стоит ваза с котиками, тарелка с пасхальными яйцами и два кулича. Как сообщил певец, фото он сделал у своих родителей дома, а выпечку приготовила его мать. Басков говорит, что его мама очень вкусно печет, и он рад отметить праздник в кругу семьи. Подписчики артиста похвалили его родителей и поздравили артиста с праздником, желая ему всего наилучшего.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 16:45

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