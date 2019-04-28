Лолита Милявская провела с супругом «битву» пасхальными яйцами

Видео «сражения» Лолита Милявская опубликовала на своей странице в Instagram. На нем видно, как супруги «вооружились» пасхальными яйцами и начали бить их друг об друга. «Подопечный» артистки оказался менее крепким, чем его оппонент. Крашенное яйцо певицы полностью треснуло по всей своей поверхности, а вот «оружие» ее мужа осталось полностью целым, оно не получило ни одной трещины. Супруги с юмором подошли к процессу и комментировали свою «битву» так: «Дыщ! Дыщ!» В завершении они оба поздравили всех с наступившей Пасхой, пожелали счастья, удачи и здоровья. Сама исполнительница уверена, что данный большой православный праздник — это время для «обновления и возрождения души», поэтому людям стоит внимательней относиться к подобным датам.Подписчики Лолиты Милявской также поздравили супругов с Пасхой и пожелали им крепких и счастливых отношений. Многим из них понравился такой необычный способ празднования этого праздника, они уверены, подобные пасхальные «битвы» должны прийтись по душе многим детям, которые с радостью разобьют несколько крашенных яиц друг об друга. Поклонники поблагодарили певицу и ее мужа за улыбку и хорошее настроение на весь оставшийся день.