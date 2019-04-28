В Омске под окнами многоэтажки найдено тело младенца





Первые сведения о трупе младенца под окнами жилого дома на улице Лукашевича появились в соцсетях. Очевидцы сообщали, что тело ребенка прикрыли посредством желтого пакета, что подтвердил главный врач станции скорой помощи Максим Стуканов. Медик отметил, что на момент находки новорожденный был мертв уже несколько часов. Видимых повреждений на теле ребенка не обнаружено, а причину смерти установят в результате судебно-медицинской экспертизы.Пресс-ведомство полиции Омска подтвердило факт ЧП, а расследование дела вскоре будет передано СУ СКР. На данный момент ведомство не комментирует подробности инцидента.