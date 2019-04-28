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Ученые установили, что 5G сети могут быть опасными для человека

Ученые из Великобритании считают, что микроволновое излучение, исходящее от 5G-сетей, может нести опасность для человека. Специалисты дали ряд рекомендаций, которые помогут снизить негативное воздействие.
Ученые установили, что 5G сети могут быть опасными для человека

Проведенное исследование показало, что ряд мелких насекомых и микроорганизмов негативно воспринимают излучение 5G-сетей, что вызвано особенностями колебаний на высоких частотах. Также специалисты уверены в подобном влиянии на человека. Однако общество игнорирует все материалы, которые были получены в ходе исследования, и продолжает пользоваться новой технологией, несмотря на её очевидную вредность. Всё же учёные дали ряд рекомендаций, выполнение которых способствуют уменьшению негативного воздействия сети на организм.

Во-первых, чтобы частично скрыться от воздействия 5G-сетей, необходимо покупать одежду и белье, которое иметь защиту от ЭМП. Также следует покрасить свое жилище специальной краской, имеющей противоволновое воздействие. Перед сном необходимо отключать все электронные средства, использующие скоростное покрытие. Специалисты рекомендуют дома пользоваться проводным интернетом, поскольку он и надежней, быстрее и безопасней. Также следует уделить внимание умственному восприятию проблемы. Как показало исследование, медитация и настрой разума также могут помощь в решении проблемы. Если настроится на позитивное мышление и не воспринимать слишком серьезно угрозу, то и воздействие будет меньше. Это некое психосоматическое явление, которое полностью еще не удалось объяснить. Следует пресечь возможное негативное влияние во избежание нежелательных последствий.



 
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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:51

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