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Сергей Лазарев показал, как учит сына произносить «Воистину воскрес»

Известный российский исполнитель Сергей Лазарев провел Пасху в компании сына Никиты. Певец показал на видео, как он учит ребенка правильно произносить фразу «Воистину воскрес» в ответ на «Христос воскрес».
Сергей Лазарев показал, как учит сына произносить «Воистину воскрес»

Такую необычную семейную запись Сергей Лазарев разместил на своей странице в Instagram. Отец вместе с сыном Никитой сидит за столом и празднует наступление Пасхи. В один момент певец решил научить ребенка правильно отвечать «Воистину воскрес» на фразу «Христос воскрес». Сначала у Никиты ничего не получается, и он не может произнести данное словосочетание целиком, поэтому каждый раз сын артиста проговаривает разные ее части, а родитель поправляет его. Так происходит до тех пор, пока ребенок громко и четко не ответил своему отцу «Воистину воскрес». Сергей Лазарев в конце ролика похвалил сына за его старания. Сам певец сопроводил запись коротким поздравлением, где пожелал людям добра, мира и любви.

Подписчики Сергея Лазарева не остались в долгу и ответили звезде взаимностью. Они похвалили настойчивость и сдержанность артиста, ведь он проявил выдержку и терпение, но все-таки научил сына правильно отвечать на «Христос воскрес». Поклонники певца отмечают, данное видео показывает, какой из него отец и похвалили его за старания. Среди комментаторов нашлись и те, кто обвинил исполнителя в навязывании ребенку религиозных обрядов.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:54

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