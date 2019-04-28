Медики обеспокоены ростом несчастных случаев из-за мобильных устройств





Молодые люди часто переходят дорогу, не смотря по сторонам, что увеличивает угрозу возникновения ДТП. Опасность также предоставляют граждане, которые пользуются смартфонами во время вождения. Ученые из Университетской клиники Лейпцига изучили все вероятные исходящие угрозы, презентовав статистику в научном издании Pediatric Emergency Care. Несчастные случаи зачастую фиксировали по причине активного использования гаджетов, причем женщины становились жертвами гораздо чаще. Известны случаи, когда подростки получали серьезные травмы и даже лишались жизни при попытке сделать селфи.Ученые отметили, что такая тенденция наблюдается во всем мире, но точное число происшествий с гаджетами отследить невозможно. Пострадавшие нередко отказываются от посещения врачей или не указывают причину травмы.