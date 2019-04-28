Эксперт рассказали о шести запретах на Пасху





Во-первых, в неделю празднования Пасхи нельзя быть скупым. Каждый человек должен проявить щедрость к окружающим. Речь идет не только о материальных ценностях. Улыбка и хорошее настроение, которые были подарены другим людям, ценятся не меньше денег и ценных вещей.Во-вторых, не нужно грустить в этот светлый праздник. Стоит радоваться воскресению сына Божьего и нести эту радость окружающим. Христиане в этот святой день излучают жизнерадостность и доброту, поскольку это величайший праздник в их вере.В-третьих, не стоит злоупотреблять спиртным и чревоугодничать. Впрочем, это относится не только к празднику, а злоупотребление продуктами и алкоголем всегда негативно скажутся на здоровье, поэтому стоит беречь организм и контролировать свои желания.Четвёртым запретом является работа. Однако стоит учитывать, что относится это к рутинной или домашней работе, которая не требует срочного выполнения. Люди, работающие по графику, к этому запрету не относятся.Пятым запретом является уборка дома. Здесь аналогичная ситуация. Наводить порядок в доме не желательно, только если он не вынужденный. В противном случае убраться все же стоит. Кроме этого не запрещено наводить чистоту людям, которым это в радость.Последним запретом является посещение кладбища. Священники утверждают, что души покойных в эту неделю находятся рядом со своей семьей, и проведывание мест их захоронения ни к чему не приведет. Богослужители рекомендуют проведывать усопших в Радоницу.