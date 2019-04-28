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Патриарх Кирилл раскритиковал современную светскую культуру

Патриарх Кирилл недоволен современной “светской” культурой, считая, что она уводит общество от размышлений о смерти. В честь праздника Пасхи он решил обратиться к православным верующим гражданам, настаивая на необходимости проявления любви к ближнему.
Патриарх Кирилл раскритиковал современную светскую культуру

Как подчеркнул священнослужитель, светская культура не размышляет по поводу смерти, а также того, что произойдет с человеком потом. Представитель РПЦ отметил, что для неверующих этот вопрос остается нерешенным, но христиане прямо отвечают на него и не боятся. Патриарх Кирилл уверен, что это происходит, потому что существует праздник Пасхи, когда православные празднуют победу Иисуса Христа над смертью.

Как отмечается в пресс-службе РПЦ, патриарх Кирилл просит всех верующих с любовью обнять близких, окружив дорогих людей заботой и вниманием. Предстоятель церкви, кроме того, осуществляет торжественное богослужение, которое традиционно организовывается в храме Христа Спасителя в Москве.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:20

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