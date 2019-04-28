Патриарх Кирилл раскритиковал современную светскую культуру





Как подчеркнул священнослужитель, светская культура не размышляет по поводу смерти, а также того, что произойдет с человеком потом. Представитель РПЦ отметил, что для неверующих этот вопрос остается нерешенным, но христиане прямо отвечают на него и не боятся. Патриарх Кирилл уверен, что это происходит, потому что существует праздник Пасхи, когда православные празднуют победу Иисуса Христа над смертью.Как отмечается в пресс-службе РПЦ, патриарх Кирилл просит всех верующих с любовью обнять близких, окружив дорогих людей заботой и вниманием. Предстоятель церкви, кроме того, осуществляет торжественное богослужение, которое традиционно организовывается в храме Христа Спасителя в Москве.