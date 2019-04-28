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Ирина Понаровская назвала присвоение ей звания народного артиста позором

Известная певица Ирина Понаровская рассказала о своем отношении к недавнему присвоению ей звания народного артиста России. Исполнительница назвала это настоящий позором и предпочла, если бы это случилось посмертно, а не на 66-м году ее жизни.
Ирина Понаровская назвала присвоение ей звания народного артиста позором

Ирина Понаровская стала участницей специального выпуска шоу «Привет, Андрей!», посвященного ушедшей Юлии Началовой. В передаче обсуждалась тема получения скончавшейся исполнительницей звания народного артиста России посмертно и поэтому 66-летняя звезда решила поделиться своим мнением относительно этого вопроса.

В феврале 2019 года незадолго до 66-летия Ирина Понаровская была удостоена данной государственной награды и посчитала ее позором. Обычно, отмечает певица, звание народного артиста получают после 10-15 лет успешной карьеры, но в ее случае это заняло куда больше времени. Именно поэтому звезда негативно отреагировала на данное событие в своей жизни, ведь ей было неловко принимать многочисленные поздравления от коллег. Исполнительница предпочла бы получить это звание посмертно.

Ирина Понаровская отмечает, Юлия Началова заслужила подобный статус, как и многие другие артисты, оставшиеся незамеченными государством. В качестве примера знаменитость привела певца Александра Панайотова, которого она считает очень одаренным и талантливым исполнителем.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:10

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