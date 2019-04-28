Элина Быстрицкая из-за сложного характера нажила себе много врагов





Наживать себе врагов Элина Быстрицкая начала с самой молодости, ведь сложный характер у нее был с юных лет. В студенческие годы она встречалась с Кириллом Лавровым, на эти отношения у пары были серьезные планы – собирались сыграть свадьбу, но по инициативе актрисы они расстались. Поводом для этого послужило прощание молодого человека с другой девушкой перед отъездом на гастроли, избранница посчитала его слишком теплыми и подозрительными.В юности Элина Быстрицкая успела поссориться и с Сергеем Бондарчуком. Конфликт произошел из-за неудачной шутки последнего в адрес самой артистки, отпущенный им в буфете. Впоследствии актеры были вынуждены играть вместе в фильме «Неоконченная повесть» и тогда неприязнь между ними продолжалась. Ходят слухи, что актриса долгие годы конфликтовала с Нонной Мордюковой, так как они не поделили роль в фильме «Тихий Дон».По мере старения характер Элины Быстрицкой становился только хуже. Она постоянно срывалась на сотрудниках Малого театра, где часто выступала. Актриса могла кинуть в человека стулом только из-за того, что тот ее раздражал. Артистка даже покидала труппу по причине обиды, но спустя два года вернулась назад.