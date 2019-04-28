АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Операции по снижению веса повышают риск осложнений при беременности
EUR 72.09 USD 64.71
Курс валют на 27.04.2019

Эксперты рассказали о пользе и вреде сока черной редьки для здоровья

В программе “Еда живая и мертвая” эксперты рассказали о пользе и вреде сока черной редьки. Оказалось, что этот продукт обладает целительными свойствами, но употреблять его следует с осторожностью.
Эксперты рассказали о пользе и вреде сока черной редьки для здоровья

Черной редькой лечились со времен Руси, считая этот продукт полезным при простуде. Считается, что она способна улучшить секрецию бронхиальных желез, поскольку подавляет рост бактерий. Современные медики рекомендуют применять черную редьку в качестве вспомогательной терапии. Содержащиеся в соке черной редьки вещества агрессивной влияют на слизистую желудочно-кишечного тракта. Особенно опасно лечение редькой для людей с язвами и повреждениями желудка.

Эксперты советуют применять сок редьки для лечения угревой сыпи, а вылечить кашель возможно только при употреблении продукта в качестве дополнительной помощи. Медики советуют обратиться к врачу перед использованием редьки для лечения.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики обеспокоены ростом несчастных
Сергей Лазарев показал, как учит сына
Медики объяснили, почему нельзя пить
Эксперт рассказали о шести запретах на
Андрей Григорьев-Аполлонов попросил
Ученые нашли связь между ожирением и
Ирина Понаровская назвала присвоение ей
Путешественник из Франции Жан-Жак Савен
Эксперты рассказали о пользе и вреде
Xiaomi представила игровое кресло
Певица МакSим потеряла память после ДТП
Ученые: Операции по снижению веса
Патриарх Кирилл раскритиковал
Владимир Путин поздравил россиян с
Наталья Рудова поздравила поклонников с
Hyundai проводит финальные тесты нового
Элина Быстрицкая из-за сложного
Эксперты составили рейтинг самых
Всплыла информация о многочисленных
Андрейченко раскритиковала Дунаевского
Микроминиатюрист Владимир Анискин
Эксперты сравнили российскую БМП Т-15 с
Светлана Лобода поздравила подписчиков
Эксперты рассказали интересные факты о
Букмекеры делают ставки на портрет и
Ученые проследили историю совместного
Издание National Interest озвучило
Диетологи рассказали, как сохранить
Под Волгоградом в ДТП с двумя
Лев Лещенко в прошлом работал слесарем
Просмотреть все новости