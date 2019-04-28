Эксперты рассказали о пользе и вреде сока черной редьки для здоровья





Черной редькой лечились со времен Руси, считая этот продукт полезным при простуде. Считается, что она способна улучшить секрецию бронхиальных желез, поскольку подавляет рост бактерий. Современные медики рекомендуют применять черную редьку в качестве вспомогательной терапии. Содержащиеся в соке черной редьки вещества агрессивной влияют на слизистую желудочно-кишечного тракта. Особенно опасно лечение редькой для людей с язвами и повреждениями желудка.Эксперты советуют применять сок редьки для лечения угревой сыпи, а вылечить кашель возможно только при употреблении продукта в качестве дополнительной помощи. Медики советуют обратиться к врачу перед использованием редьки для лечения.