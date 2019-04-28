Xiaomi представила игровое кресло AutoFull gaming chair за $415
Компания Xiaomi представила свой новый аксессуар, в этот раз им стало игровое кресло AutoFull gaming chair. Новинка создана специально для долгого нахождения напротив экрана монитора и обойдется покупателям в 415 долларов.
При создании своего игрового кресла AutoFull gaming chair Xiaomi вдохновлялась сидениями современных спорткаров. Сходства видны невооруженным взглядом и проявляются в форме верхней части, наличии подголовника и форме подлокотников. Новинка выполнена из воловьей кожи, имеющей преимущества перед искусственной – данный материал меньше повреждается от длительного нагрева во время сидения человека. Внутренняя часть игрового кресла выполнена из прочного хлопка, что не только сделает ее более приятной на ощупь, но и позволит сидению наилучшим образом распределять вес человека по поверхности.
Компания Xiaomi будет предлагать покупателям AutoFull gaming chair 3 вида расцветки: желтую, синюю и серую. Практически каждый компонент этого игрового кресла поддается ручной регулировке и настройке. С их помощью можно изменить угол наклона и высоту спинки, а также корректировать расположение подлокотников. Новинка имеет современные бесшумные колеса из специального материала, поэтому они не оставляют следов на полу и не портят его. Цена игрового кресла AutoFull gaming chair составляет 415 долларов или около 27 тысяч рублей по текущему курсу валют.
При создании своего игрового кресла AutoFull gaming chair Xiaomi вдохновлялась сидениями современных спорткаров. Сходства видны невооруженным взглядом и проявляются в форме верхней части, наличии подголовника и форме подлокотников. Новинка выполнена из воловьей кожи, имеющей преимущества перед искусственной – данный материал меньше повреждается от длительного нагрева во время сидения человека. Внутренняя часть игрового кресла выполнена из прочного хлопка, что не только сделает ее более приятной на ощупь, но и позволит сидению наилучшим образом распределять вес человека по поверхности.
Компания Xiaomi будет предлагать покупателям AutoFull gaming chair 3 вида расцветки: желтую, синюю и серую. Практически каждый компонент этого игрового кресла поддается ручной регулировке и настройке. С их помощью можно изменить угол наклона и высоту спинки, а также корректировать расположение подлокотников. Новинка имеет современные бесшумные колеса из специального материала, поэтому они не оставляют следов на полу и не портят его. Цена игрового кресла AutoFull gaming chair составляет 415 долларов или около 27 тысяч рублей по текущему курсу валют.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:40