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Xiaomi представила игровое кресло AutoFull gaming chair за $415

Компания Xiaomi представила свой новый аксессуар, в этот раз им стало игровое кресло AutoFull gaming chair. Новинка создана специально для долгого нахождения напротив экрана монитора и обойдется покупателям в 415 долларов.
Xiaomi представила игровое кресло AutoFull gaming chair за $415

При создании своего игрового кресла AutoFull gaming chair Xiaomi вдохновлялась сидениями современных спорткаров. Сходства видны невооруженным взглядом и проявляются в форме верхней части, наличии подголовника и форме подлокотников. Новинка выполнена из воловьей кожи, имеющей преимущества перед искусственной – данный материал меньше повреждается от длительного нагрева во время сидения человека. Внутренняя часть игрового кресла выполнена из прочного хлопка, что не только сделает ее более приятной на ощупь, но и позволит сидению наилучшим образом распределять вес человека по поверхности.

Компания Xiaomi будет предлагать покупателям AutoFull gaming chair 3 вида расцветки: желтую, синюю и серую. Практически каждый компонент этого игрового кресла поддается ручной регулировке и настройке. С их помощью можно изменить угол наклона и высоту спинки, а также корректировать расположение подлокотников. Новинка имеет современные бесшумные колеса из специального материала, поэтому они не оставляют следов на полу и не портят его. Цена игрового кресла AutoFull gaming chair составляет 415 долларов или около 27 тысяч рублей по текущему курсу валют.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:40

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