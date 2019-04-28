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Андрейченко раскритиковала Дунаевского за выход в свет с новой любовницей

Наталья Андрейченко, являющаяся четвертой женой известного композитора Максима Дунаевского, раскритиковала последнего за его выход в свет с новой любовницей, хотя он еще не развелся со своей текущей супругой Мариной Рождественской. Актриса уверена, любой женщине подобная ситуация доставит много боли.
Андрейченко раскритиковала Дунаевского за выход в свет с новой любовницей

Максим Дунаевский сейчас состоит уже в седьмом браке, но, судя по всему, скоро он может жениться в 8 раз. Совсем недавно известный композитор вышел в свет со своей новой любовницей – музыковедом Аллой. Следует отметить, что со своей 7-й супругой Мариной Рождественской знаменитость еще не развелся, и именно данный факт не понравился Наталье Андрейченко. Актриса, известная зрителям по фильму «Мэри Поппинс», раскритиковала своего бывшего мужа и заявила, что он ведет себя неприлично и тем самым ранит сердца своих близких.
Андрейченко раскритиковала Дунаевского за выход в свет с новой любовницей

Наталья Андрейченко не хочет лезть в отношения Максима Дунаевского, но считает, что в таких ситуациях необходимо поступать иначе. Бывшая супруга советует композитору сначала закончить текущие отношения с женой Мариной Рождественской, а только потом представлять общественности свою новую любовницу. Более деликатной эту ситуацию делает тот факт, что Максим Дунаевский и его избранницы являются известными личностями, а это приводит к постоянным обсуждениям и спекуляциям в СМИ. Актриса сама побывала в таком положении и не желает любой женщине испытать подобное.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:12

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