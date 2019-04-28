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Светлана Лобода поздравила подписчиков с Пасхой

Известная исполнительница Светлана Лобода поздравила многочисленных фолловеров с Пасхой посредством публикации на просторах сети Instagram. Артистка опубликовала фотографию с детьми.
Светлана Лобода поздравила подписчиков с Пасхой

В своем новом посте, посвященном Пасхе, Светлана Лобода обратилась к фолловерам со словами “Христос воскрес!”. Знаменитость пожелала поклонникам счастья, а на фото показала, как обнимает детей. Ими являются подопечные певицы из шоу “Голос.Дети”. В комментариях поклонники поздравили Светлану Лободу со светлым праздником Пасхи и пожелали в ответ здоровья и творческих успехов.

Многие отзывы касались финала детского конкурса “Голос”, где победу одержала подопечная Светланы Лободы Микелла Абрамова. Зрители не смогли смириться с победой дочери Алсу, а Первый канал ради честности организовал проверку результатов голосования.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:46

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