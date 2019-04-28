Ученые проследили историю совместного кормления детей материнским молоком





Результаты исследования будут представлены на собрании Педиатрических академических обществ в Балтиморе. Данный уход за детьми считался самой безопасной и популярной альтернативной формой питания до тех пор, пока не были изобретены другие варианты. В настоящее время общество наблюдает возрождение практики совместного кормления благодаря женщинам с избытком молока. Однако эти взаимодействия часто происходят вне правил и медицинских осмотров, что делает практику не всегда безопасной. Еще в 2000 г. до н.э. кормилицы играли жизненно важную роль в уходе за детьми, если их мать сама не могла обеспечить достаточное количество грудного молока. Такой уход превратился в профессию со своими законами и контрактами, регулирующими практику, включая требование о прохождении медицинского обследования.Лишь после изобретения метода стерилизации в сочетании с историческим недоверием общества к кормилицам, эта профессия потеряла популярность. Ученые намерены разработать правила ухода и попытаться возродить обмен грудным молоком под присмотром клиник.