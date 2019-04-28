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Эксперты рассказали интересные факты о Пентагоне

Пентагон, где базируется Министерство обороны США, имеет пятиугольную форму и некоторые необычные проектные решения. Эксперты рассказали самые интересные факты об этом уникальном здании, в котором нет ни одного лифта.
Эксперты рассказали интересные факты о Пентагоне

Изначально построить Пентагон собирались недалеко от Белого дома и Арлингтонского кладбища, но к тому моменту, как проект был написан и утвержден, Франклин Рузвельт принял решение перенести место строительства. 32-й президент США не хотел, чтобы данное большое здание портило вид на резиденцию главы государства. Изначально Пентагон планировали расположить на большом перекрестке и именно поэтому он имеет пятиугольную форму, но после переноса расположения проект решили не менять и все оставили как есть.

Общая площадь этого здания составляет 600 тысяч кв. м., а суммарная длинна всех коридоров – 28 км. В Пентагоне может работать до 26 тысяч человек, что делает его самой большой и вместительной офисной постройкой на Земле. Больше всего мифов о здании министерства обороны США связано с отсутствием в нем лифтов. В действительности такая ситуация связана с банальной экономией ресурсов.
Эксперты рассказали интересные факты о Пентагоне

Строительство Пентагона происходило во время Второй Мировой войны, поэтому правительство приняло решение сэкономить важную для военного дела сталь и попросило архитекторов отказаться от лифтов. За всю историю здание ремонтировали всего 1 раз, но заняло это целых 11 лет, хотя на его создание потратили около 2 лет.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:38

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