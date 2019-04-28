Эксперты рассказали интересные факты о Пентагоне





Изначально построить Пентагон собирались недалеко от Белого дома и Арлингтонского кладбища, но к тому моменту, как проект был написан и утвержден, Франклин Рузвельт принял решение перенести место строительства. 32-й президент США не хотел, чтобы данное большое здание портило вид на резиденцию главы государства. Изначально Пентагон планировали расположить на большом перекрестке и именно поэтому он имеет пятиугольную форму, но после переноса расположения проект решили не менять и все оставили как есть.Общая площадь этого здания составляет 600 тысяч кв. м., а суммарная длинна всех коридоров – 28 км. В Пентагоне может работать до 26 тысяч человек, что делает его самой большой и вместительной офисной постройкой на Земле. Больше всего мифов о здании министерства обороны США связано с отсутствием в нем лифтов. В действительности такая ситуация связана с банальной экономией ресурсов.Строительство Пентагона происходило во время Второй Мировой войны, поэтому правительство приняло решение сэкономить важную для военного дела сталь и попросило архитекторов отказаться от лифтов. За всю историю здание ремонтировали всего 1 раз, но заняло это целых 11 лет, хотя на его создание потратили около 2 лет.