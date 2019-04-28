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Лев Лещенко в прошлом работал слесарем и совершил постыдный поступок в молодости

Известный советский и российский певец Лев Лещенко откровенно рассказал о своей жизни и самом себе. В прошлом артист работал слесарем и считает один момент своей молодости постыдным, а также исполнитель вынужден регулярно заниматься спортом, чтобы сохранять форму.
Лев Лещенко в прошлом работал слесарем и совершил постыдный поступок в молодости

Лев Лещенко известен миллионам зрителей как знаменитый певец, но мало кто знает, что в 60-х он работал слесарем. С тех пор он не растерял навыков и поэтому со всеми проблемами в квартире может справится самостоятельно, даже поклейка обоев не заставит прославленного артиста спасовать. Один эпизод в своей молодости исполнитель до сих пор считает постыдным и корит себя за него. В студенческие годы будущий артист поддался на влияние коллектива и принимал участие в травле одной девушки. За этот поступок он продолжает себя осуждать до сих пор.

Больше всего супругу Льва Лещенко расстраивает его преданность поклонникам и сцене, ведь певец готов давать несколько концертов без перерыва. Несмотря на 77-летний возраст артист сохраняет прекрасную форму благодаря регулярным физическим занятиям – он тренируется в спортзале и посещает бассейн. Своей самой вредной привычкой знаменитость считает разбрасывание вещей по разным углам.
Лев Лещенко в прошлом работал слесарем и совершил постыдный поступок в молодости

Лев Лещенко не любит, когда люди говорят гадости, поэтому в таком случае сразу прекращает общение. Одна вещь, которую певец никогда не наденет – это лосины. Больше всего артист боится оказаться на сцене с непрофессиональным человеком.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:56

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