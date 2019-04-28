Кудрявцева напомнила Павлиашвили о конфликте, произошедшем между Лепсом и Чумаковым на 45-летии артиста





Сосо Павлиашвили является крестным отцом более чем 60 детей. Недавно он также окрестил дочь семейной пары Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова. С этой семьей Палиашвили поддерживает дружеские отношения более 10 лет и даже называет их семьей. Однако певец жалуется, что Чумаков до сих пор обращается к нему на «Вы».Артист вспоминает, как на его 45-летии Алексей Чумаков был тамадой и проводил разнообразные развлекательные мероприятия. Во время одного из них он сделал замечание Лепсу по поводу того, что последний забирает слишком много внимания именинника. Однако, как пояснил Павлиашвили, это была невинная шутка, которая никак не повлияла на праздник. После этого его друзья наоборот разобщались и большую часть вечера провели вместе.