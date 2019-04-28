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Проигравшим дочери Алсу детям Примадонна подарила «Золотые звезды Аллы Пугачевой»

Примадонна российской эстрады подарила детям, которые проиграли в финале программы «Голос. Дети» дочери Алсу Микелле, награды «Золотая звезда Аллы Пугачевой». Об этом сообщает издание «КП», ссылаясь на источник в эстрадных кругах.
Проигравшим дочери Алсу детям Примадонна подарила «Золотые звезды Аллы Пугачевой»

Вручение произошло в элитном ресторане на Рублевке, в котором недавно Алла Борисовна отмечала свое день рождения. Премию получили четверо претендентов, проигравших соревнование. Также среди гостей Пугачевой были Нино Чеснер и Роберт Багратян.

Напомним, что награда «Золотая звезда Аллы Пугачевой» была основана в 2005 году самой Примадонной. Помимо золотого кулона, сделанного в форме буквы «А», к награде прилагается соответствующая грамота и денежное вознаграждение, которое поступает из личных средств эстрадной певицы.

Ранее сообщалось, что телеканал провел проверку по итогам голосования в финале программы «Голос. Дети». Это было связано с аномальной активностью голосования в пользу одного из претендентов. Имя этого участника не разглашается. Результаты проверки пока не опубликованы. Повлияет ли эта проверка как-то на текущую ситуацию неизвестно.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 08:54

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