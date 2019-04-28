Проигравшим дочери Алсу детям Примадонна подарила «Золотые звезды Аллы Пугачевой»
Примадонна российской эстрады подарила детям, которые проиграли в финале программы «Голос. Дети» дочери Алсу Микелле, награды «Золотая звезда Аллы Пугачевой». Об этом сообщает издание «КП», ссылаясь на источник в эстрадных кругах.
Вручение произошло в элитном ресторане на Рублевке, в котором недавно Алла Борисовна отмечала свое день рождения. Премию получили четверо претендентов, проигравших соревнование. Также среди гостей Пугачевой были Нино Чеснер и Роберт Багратян.
Напомним, что награда «Золотая звезда Аллы Пугачевой» была основана в 2005 году самой Примадонной. Помимо золотого кулона, сделанного в форме буквы «А», к награде прилагается соответствующая грамота и денежное вознаграждение, которое поступает из личных средств эстрадной певицы.
Ранее сообщалось, что телеканал провел проверку по итогам голосования в финале программы «Голос. Дети». Это было связано с аномальной активностью голосования в пользу одного из претендентов. Имя этого участника не разглашается. Результаты проверки пока не опубликованы. Повлияет ли эта проверка как-то на текущую ситуацию неизвестно.
Вручение произошло в элитном ресторане на Рублевке, в котором недавно Алла Борисовна отмечала свое день рождения. Премию получили четверо претендентов, проигравших соревнование. Также среди гостей Пугачевой были Нино Чеснер и Роберт Багратян.
Напомним, что награда «Золотая звезда Аллы Пугачевой» была основана в 2005 году самой Примадонной. Помимо золотого кулона, сделанного в форме буквы «А», к награде прилагается соответствующая грамота и денежное вознаграждение, которое поступает из личных средств эстрадной певицы.
Ранее сообщалось, что телеканал провел проверку по итогам голосования в финале программы «Голос. Дети». Это было связано с аномальной активностью голосования в пользу одного из претендентов. Имя этого участника не разглашается. Результаты проверки пока не опубликованы. Повлияет ли эта проверка как-то на текущую ситуацию неизвестно.
ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 08:54