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Эксперты рассказали, сколько машина может проехать «без бензина»

Современные автомобили имеют на приборной панели датчик, сигнализирующий водителю о низком объеме бензина в баке. Эксперты рассказали, сколько машина может проехать в подобном режиме и как действовать в такой ситуации.
Эксперты рассказали, сколько машина может проехать «без бензина»

Первое что необходимо знать – датчик, сигнализирующий о низком объеме бензина в баке, включается не в тот момент, когда топливо уже закончилось, а заранее. В каждом автомобиле этот показатель свой, хоть в целом он и схож в моделях одного и того же класса. Эксперты отмечают, то расстояние, которое можно проехать с данным горящим датчиком зависит от скорости езды, расхода топлива конкретной машиной и использования дополнительных функций салона: подогрева сидений и переднего стекла, включенного кондиционера и т. д.

В самых новых моделях автопроизводители устанавливают систему, позволяющую точно оценивать количество оставшегося в баке бензина, что серьезно облегчает жизнь водителям, но более старые автомобили не имеют данной функции, поэтому человеку необходимо оценивать этот показатель на основании собственного опыта. Обычные легковые машины с низким запасом топлива должны иметь возможность проехать минимум 40-50 километров, прежде чем оно полностью закончится. У кроссоверов и внедорожников из-за более вместительного бака данный показатель куда большее – 100-120 километров. При это эксперты не советуют рисковать и в подобной ситуации рекомендуют сразу заезжать на АЗС.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:38

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