АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Стресс на работе увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых недугов
EUR 72.09 USD 64.71
Курс валют на 27.04.2019

Сербский игумен призвал не переедать после Великого поста

По окончанию Великого поста христианин должен мыслить и действовать так же, как и во время поста, не объедаться и употреблять спиртные напитки. Так считает игумен сербского монастыря Лелич Георгий.
Сербский игумен призвал не переедать после Великого поста

По словам святого отца, молитву и пост нужно считать столпами веры и двумя живыми огнями, сжигающих злобу в душах. Во время поста стихают телесные страсти и смиряются обращением к Богу. Сейчас, как заметил отец Георгий, православные находятся на последней неделе Великого поста, на Страстной неделе, когда мучился Иисус Христос.

Настоятель заявил, что и по окончанию поста нужно уметь сохранять свои мысли и поступать так, как будто человек по-прежнему его соблюдает. Игумен допустил, что после этого люди позволяют себе больше есть, так как до этого ограничивали себя в пище, но призвал верующих воздерживаться от переедания и злоупотребления алкоголя, дабы не произошло помрачение ума и духа.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:22

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Криштиану Роналду забил 600-й гол в
Эксперты определили наиболее уязвимые
Ученые: Стресс на работе увеличивает
Эксперты: Голуби распространяют не
Проигравшим дочери Алсу детям
Психологи рассказали, как вычислить
Эксперты рассказали, сколько машина
«Ели воблу с колой и разговаривали»:
Сербский игумен призвал не переедать
Блогер назвал преимущества и недостатки
Приступы эпилепсии не давали спокойно
В Астрахани при столкновении легковушки
Ученые: Высокое давление мешает
Ученые: Использующие автомобиль люди с
Дочь Юлии Началовой дала первое
Эксперты назвали 5 причин проблем с
Федор Добронравов впервые вышел в свет
"Душить и долбить": Откровения Иосифа
Захар Саленко сделал татуировку,
Эксперты назвали главные угрозы тату и
Хлоя Морец сыграет главную роль в
Эксперты рассказали о судьбе
Эксперты узнали, сколько в месяц на
Дочери Стаса Михайлова трогательно
Медики назвали лучшие продукты для
20 млн геймеров предпочтут консоли
Певица Пелагея стала лучшей наставницей
Пасха 2019: В какие приметы верят и как
В Китае фото должников показали прямо
Эксперты: Задние сидения авто оказались
Просмотреть все новости