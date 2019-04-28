Сербский игумен призвал не переедать после Великого поста





По словам святого отца, молитву и пост нужно считать столпами веры и двумя живыми огнями, сжигающих злобу в душах. Во время поста стихают телесные страсти и смиряются обращением к Богу. Сейчас, как заметил отец Георгий, православные находятся на последней неделе Великого поста, на Страстной неделе, когда мучился Иисус Христос.Настоятель заявил, что и по окончанию поста нужно уметь сохранять свои мысли и поступать так, как будто человек по-прежнему его соблюдает. Игумен допустил, что после этого люди позволяют себе больше есть, так как до этого ограничивали себя в пище, но призвал верующих воздерживаться от переедания и злоупотребления алкоголя, дабы не произошло помрачение ума и духа.