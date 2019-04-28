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Блогер назвал преимущества и недостатки Xiaomi Mi 9

Один из отечественных блогеров после месяца пользования смартфоном Xiaomi Mi 9 назвал его преимущества и недостатки. Особенно ему понравились дизайн и камера.
Блогер назвал преимущества и недостатки Xiaomi Mi 9

Специалист Валерий Истишев рассказал о впечатлениях по поводу новинки, появившейся на рынке РФ. Протестировать он решил именно Xiaomi Mi 9, так как намеревался убедиться, что аппарат за 40 000 рублей на самом деле представляет качественный и стоящий смартфон. После 30 дней пользования блогер высказал личное мнение о новинке. Плюсами он назвал тройную камеру на 48 Мп, отличный дизайн и яркий дисплей с четкой «картинкой». Разработчики выбрали одно из лучших разрешений, а стекло располагается с обеих сторон. В комплекс к Mi 9 идет и чехол, пусть и не самой высокой стоимости, но приемлемый в применении.

В гаджете отсутствует вход для наушников, но это компенсируется наличием Bluetooth. Эксперт отметил приятный вибросигнал, а картинка несколько «холоднее и синее», чем на iPhone XS, которым он пользовался до этого. В целом Истишев доволен китайским смартфоном, назвав его удобным в использовании и красивым по части дизайна.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:12

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