Блогер назвал преимущества и недостатки Xiaomi Mi 9





Специалист Валерий Истишев рассказал о впечатлениях по поводу новинки, появившейся на рынке РФ. Протестировать он решил именно Xiaomi Mi 9, так как намеревался убедиться, что аппарат за 40 000 рублей на самом деле представляет качественный и стоящий смартфон. После 30 дней пользования блогер высказал личное мнение о новинке. Плюсами он назвал тройную камеру на 48 Мп, отличный дизайн и яркий дисплей с четкой «картинкой». Разработчики выбрали одно из лучших разрешений, а стекло располагается с обеих сторон. В комплекс к Mi 9 идет и чехол, пусть и не самой высокой стоимости, но приемлемый в применении.В гаджете отсутствует вход для наушников, но это компенсируется наличием Bluetooth. Эксперт отметил приятный вибросигнал, а картинка несколько «холоднее и синее», чем на iPhone XS, которым он пользовался до этого. В целом Истишев доволен китайским смартфоном, назвав его удобным в использовании и красивым по части дизайна.