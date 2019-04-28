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Ученые: Использующие автомобиль люди с ожирением имеют повышенный риск преждевременной смерти
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Ученые: Использующие автомобиль люди с ожирением имеют повышенный риск преждевременной смерти

Британские ученые доказали, что люди с ожирением, которые передвигаются на автомобиле, имеют на 32% повышенный риск смерти по сравнению с гражданами с нормальным весом. Результаты нового исследования представлены на Европейском конгрессе по проблеме ожирения в Глазго.
Ученые: Использующие автомобиль люди с ожирением имеют повышенный риск преждевременной смерти

Новое исследование проведено Эдвардом Токе-Бьольгерудом из Университета Глазго и его коллегами. Предыдущая работа, в которой использовались данные британского биобанка, показала, что активные поездки на работу, в основном на велосипедах, были связаны с уменьшением на 50% риска смерти и болезней сердца. Около 57% мужчин и 66% женщин в Великобритании имеют избыточный вес или страдают ожирением. В результате эксперимента выяснилось, как различаются режимы поездок на работу, ходьбы и смешанного режима. Ученые проанализировали данные 163 тысяч добровольцев в возрасте 37-73 лет.

В ходе последующего пятилетнего наблюдения в общей сложности умерло 2425 участников, а у 7973 развилась болезнь сердца. Ожирение в сочетании с поездками на автомобиле было связано с повышением риска преждевременной смерти на 32%. Ученые пришли к выводу, что люди с избыточным весом или ожирением могут потенциально снизить риск преждевременной смертности, если они будут заниматься активными поездками и больше двигаться в повседневной жизни.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:43

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