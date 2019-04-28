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Ученые: Высокое давление мешает развитию старческого слабоумия

Ученые провели исследование и узнали о пользе высокого кровяного давления для здоровья пожилых людей. Данные проблемы с сердцем мешают развитию старческого слабоумия и снижают риск его возникновения от 42 до 63%.
Ученые: Высокое давление мешает развитию старческого слабоумия

Такое необычное открытие ученые сделали после изучения историй болезни людей, чей возраст превышает 80 лет. В исследовании приняли участие 559 пожилых добровольцев, а наблюдение за их здоровьем продолжалось в течении 3 лет. За этот период старческое слабоумие развилось у 224 человек, но те люди, что страдали высоким кровяным давлением, оказались менее подверженными процессу снижения когнитивных способностей мозга и его активности.

Немаловажным фактором в данной ситуации было время начала аритмии у этих пожилых добровольцев. Если проблемы с высоким кровяным давлениям начались еще в 40-50 лет – то риск развития старческого слабоумия снижался на 63%, а те испытуемые, что «заработали» эту болезнь уже в 80-89 лет – оказались менее удачливыми, у них этот показатель составил 42%.
Ученые: Высокое давление мешает развитию старческого слабоумия

В настоящий момент сами ученые не знают причин такого положительного влияния аритмии на замедление процессов старческого слабоумия. Они собираются выяснить их в своих будущих исследованиях, но в целом специалисты не удивлены таким полученным результатам. Они отмечают, в медицине существует множество случаев, когда одни проблемы со здоровьем помогают людям более эффективно бороться с другими.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:54

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