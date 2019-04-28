Дочь Юлии Началовой дала первое интервью Андрею Малахову после смерти мамы





Родственники Веры Алдониной оберегают ее от журналистов после смерти Началовой, а в студии передачи “Привет, Андрей!” она впервые дала комментарий по поводу смерти матери. Многие отметили сходство наследницы покойной звезды с отцом - Евгением Алдониным, на что она заявила, что от матери у нее глаза. Вера Алдонина еще не определилась по поводу своего будущего и не может сказать, что точно станет певицей. Девочка мечтает пойти по стопам матери, но с уклоном в актерское мастерство. На сцене она ощущает себя прекрасно и не испытывает волнения, поэтому планирует связать жизнь с шоу-бизнесом.Виктор Началов отметил, что его внучка стойко перенесла трагедию и сейчас живет с ними. С домашними заданиями ей помогает справляться бабушка, а школа отвлекает ее от проблем. В финале выпуска Алдонина сыграла трогательную композицию на фортепиано в память о матери.