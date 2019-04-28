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Дочь Юлии Началовой дала первое интервью Андрею Малахову после смерти мамы

Дочь Юлии Началовой впервые согласилась на интервью после кончины звездной матери. Вера Алдонина появилась в программе “Привет, Андрей!”, посвященной прошедшим 40 дням после смерти певицы.
Дочь Юлии Началовой дала первое интервью Андрею Малахову после смерти мамы

Родственники Веры Алдониной оберегают ее от журналистов после смерти Началовой, а в студии передачи “Привет, Андрей!” она впервые дала комментарий по поводу смерти матери. Многие отметили сходство наследницы покойной звезды с отцом - Евгением Алдониным, на что она заявила, что от матери у нее глаза. Вера Алдонина еще не определилась по поводу своего будущего и не может сказать, что точно станет певицей. Девочка мечтает пойти по стопам матери, но с уклоном в актерское мастерство. На сцене она ощущает себя прекрасно и не испытывает волнения, поэтому планирует связать жизнь с шоу-бизнесом.
Дочь Юлии Началовой дала первое интервью Андрею Малахову после смерти мамы

Виктор Началов отметил, что его внучка стойко перенесла трагедию и сейчас живет с ними. С домашними заданиями ей помогает справляться бабушка, а школа отвлекает ее от проблем. В финале выпуска Алдонина сыграла трогательную композицию на фортепиано в память о матери.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:34

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