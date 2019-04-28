"Душить и долбить": Откровения Иосифа Оганесян про интим с Сашей Черно





Впрочем, пара никогда и не скрывала подробности своей личной жизни, вынося все конфликты на лобное место. Также и соцсети не стали исключением. Совсем недавно Александра разговорилась о волшебном сексе со своим молодым человеком, хоть многие и не поверили регулярности их половой жизни. Однако пост Иосифа полностью подтверждает сказанные Александрой слова о сексе, происходившем несколько раз на дню.Стало известно, что пара действительно занимается любовью не один раз в день. Однако желания в постели у них отличаются. Александра предпочитает романтику и поцелуи, Иосифу, в свою очередь, нравится секс пожестче. Оганесян признался, что он любит “душить и долбить” свою девушку и не всегда учитывает ее удовлетворенность, из-за чего между ними было несколько конфликтов.