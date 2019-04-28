Федор Добронравов впервые вышел в свет после болезни

На большие экраны лента выйдет 9 мая, а ее предпремьерный показ состоялся в рамках ММКФ. На красной дорожке можно было увидеть почти всех звездных актеров фильма, одну из главных ролей в котором сыграл Федор Добронравов. Вместе с ним пришли на мероприятие и сыновья Иван и Виктор, тоже ставшие артистами, как и отец. Очевидцы заметили, что актер постарел, но при этом смотрелся жизнерадостным.«На Париж» является режиссерским дебютом Сергея Саркисова. В фильме рассказывается о трех товарищах-фронтовиках, которые решили отметить Победу в столице Франции, после чего попали там в вихрь невероятных приключений.