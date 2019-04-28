Эксперты рассказали о судьбе автомобилей СССР в Кубе, Китае и Корее





Бурное развитие автомобилестроения в перечисленных странах наблюдалось в период 50-80-х годов. Сразу после Великой Отечественной войны СССР начал сотрудничать с Румынией. Наиболее популярной моделью оказался грузовик Steagul Rosu («Красное знамя»). Самое развитое машиностроение среди союзников СССР имела Польша, где выпускались сразу три успешных авто - Lublin, Warszawa или Nysa. Все они имели советские корни и использовали данные технологии на всех этапах производства.Автомобили СССР экспортировались не только в страны восточной Европы, их поставки осуществлялись и в Китай. В результате сотрудничества стран на рынке Поднебесной начали появляться измененные версии советских машин. В их числе был ГАЗ-51 с упрощенной кабиной и полноприводный ГАЗ-63. В результате взаимодействия СССР и Китая был построен первый в стране завод по разработке транспортных средств – FAW. Сотрудничество двух стран прекратилось вследствие политического конфликта в 1969 году.В Кубе советские автомобили появились уже в 1950-х годах и активно туда поставлялись до начала Перестройки. КНДР в вопросе автомобилестроения активно взаимодействовал не только с СССР, но и с другими странами, перенимая весь возможный опыт.