Эксперты назвали главные угрозы тату и татуажа





Согласно проведенному опросу, среди итальянцев почти половина населения имеет тату, что наблюдается также в Швеции и США. Однако треть татуированных граждан сожалеет о выборе, а эксперты напоминают, что рисунок под кожей несет в себе опасность. Использование грязных игл может занести инфекцию и даже вирусы гепатита С, В и ВИЧ. Организм человека в состоянии откликнуться аллергией на компоненты краски. Данный процесс способен развиться даже спустя несколько лет после нанесения рисунка, например, во время антиретровирусной терапии или при вживлении протеза сустава. После нанесения тату кожа становится чувствительной к солнцу, что будет проявляться сыпью.При перманентном макияже может наблюдаться аллергия, а также человек рискует пострадать от отека, покраснения и зуда. Тату повышает риск развития псориаза, экземы, витилиго, плоского лишая и рака кожи. В некоторых случаях пациенты получают ожог при МРТ-обследовании. Постепенно краситель растворяется и попадает в лимфатические узлы, что провоцирует их увеличение.