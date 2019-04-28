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Эксперты узнали, сколько в месяц на бензин тратят российские автолюбители

Отечественные эксперты провели исследование и узнали, сколько денег российские автолюбители тратят на бензин в месяц. Для этого они опросили практически 5 тысяч водителей и поинтересовались, с какой суммой они расстаются за этот период.
Эксперты узнали, сколько в месяц на бензин тратят российские автолюбители

42% или 2,1 тысячи опрошенных автолюбителей в месяц тратят на бензин более 4 тысяч рублей. В сумму от 3 до 4 тысяч укладываются 1,05 тысячи человек (21%). Следующая группа по затратам на бензин – это от 2 до 3 тысяч рублей. В эту сумму за один месяц укладываются 17,2% российских автолюбителей или 860 опрошенных респондентов.

Для 750 (15%) водителей из РФ месячный бюджет на бензин находится в пределах от 1 до 2 тысяч рублей. К удивлению отечественных экспертов, среди российских автолюбителей не мало тех, у кого получается не тратить больше 1 тысячи на топливо за один месяц. Из 5 тысяч респондентов таких оказалось всего 250 человек или 5%.

Эксперты отмечают, что данная статистика хоть и является релевантной, но не стоит делать на ее основании конкретных выводов. Во-первых, месячный расход бензина зависит от каждого конкретного автомобиля: мощные модели имеют большую потребность в топливе. Во-вторых, данный показатель зависит от пробега за изучаемый промежуток времени: если человек выезжает на своем автомобиле всего пару раз в неделю – то он вполне может уложиться в 1 тысячу рублей. В-третьих, констатируют эксперты, все зависит от вида топлива и его цены в разных регионах России.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 04:25

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