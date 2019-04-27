Внедрение 5G может негативно сказаться на точности прогнозов погоды





Повсеместное внедрение 5G является одной из передовых задач многих корпораций и даже стран, но этот процесс будет иметь негативные последствия. Сети нового поколения используют радиочастоты, очень схожие с теми, что применяются для работы спутников на околоземной орбите, а также передачи их данных на землю. Подобный конфликт способен привести к некорректной работе обеих технологий, что скажется на множестве научных и других программ.В их числе находится и сбор метеорологических данных, и передача их на наземные станции слежения. Это приведет к тому, что точность прогнозов погоды во всем мире снизится. Представители NASA и NOAA, непосредственно занимающиеся данным вопросом, уже обратились в американский орган FCC, осуществляющий надзор за использованием беспроводных сетей на территории США. Они просят специалистов ведомства заняться вопросом защиты «спутниковых» частот от 5G, иначе это может привести к многочисленным проблемам в самых разных сферах жизни.NASA и NOAA не собираются запрещать беспроводные сети нового поколения, а просто предлагают разработать методику выхода из этой потенциальной неблагоприятной ситуации.